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Общество

Александр Серавин провел заседание Совета по межнациональным отношениям

Заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при правительстве региона состоялось на площадке Псковского музея-заповедника. Провел его вице-губернатор Александр Серавин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства.

Замгубернатора поздравил членов совета – победителей конкурса по предоставлению субсидий СО НКО на реализацию мероприятий в сфере государственной нацполитики РФ и пожелал успехов в реализации проектов. В их числе общественная организация «Псковский областной еврейский благотворительный центр «ХЭСЭД ИЦХАК» (Милосердие) с проектом «День еврейской культуры» и Псковская областная общественная организация Центр чеченской культуры «Барт» (Единство) с проектом «От подвига к подвигу». Проект Псковской епархии «Хлеб насущный» стал победителем первого конкурса Фонда президентских грантов 2023 года.

Фото: ПАИ

Особое внимание в рамках повестки было уделено вопросам патриотического воспитания подрастающего поколения.

Директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова рассказала о цикле героико-патриотических программ «Потягнем за Отечество!». По ее словам, проект позволяет школьникам погрузиться в историю Псковской области и сохранить память о подвигах многонационального народа России. Участниками программ стали уже более четырех тысяч школьников.

«Музей-заповедник обладает богатейшей коллекцией экспонатов, и мы планируем и дальше развивать неформальные направления работы нашего музея», – отметила Светлана Мельникова.

Фото здесь и далее: Правительство Псковской области

С 2022 года во всех российских школах проводятся внеурочные занятия в рамках проекта «Разговоры о важном». О реализации проекта на территории Псковской области рассказал врио председателя областного комитета по образованию Андрей Ермаков. Курс для детей «Разговоры о важном» реализуется во всех образовательных организациях региона. Всего в регионе участниками внеурочного курса стали более 66 тысяч школьников.

По окончании заседания члены совета посетили выставку «Видел я трех царей. Пушкин и самодержавие», посвященную взаимоотношениям А. С. Пушкина с русскими императорами, царствовавшими при жизни поэта.

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