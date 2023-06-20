«Зрелище не для слабонервных»: островские волонтеры помогли собаке с гниющей лапой

13:27, 20 июня 2023, ПАИ

Собаке, которая пыталась отгрызть гниющую лапу, помогли островские волонтеры. Об этом сообщается в группе «ПРОО «Зоопомощь». Приют города Острова» в социальной сети «ВКонтакте».

«Лапа бесчувственная. Что случилось, неизвестно, он не скажет. Лапа холодная и мёртвая, начала отмирать и гнить. Он её начал съедать. Зрелище не для слабонервных», - говорится в сообщении.

В первые дни собаке кололи препарат, а позже ветврач Екатерина Дубик провела операцию по удалению сгнившей конечности.

Зоозащита просит неравнодушных псковичей помочь в оплате операции. Общая сумма расходов на неё составила 12 240 рублей. Реквизиты для отправки средств указаны в группе организации в соцсети «ВКонтакте».