Сервисные роды предлагает Псковский перинатальный центр

14:42, 20 июня 2023, ПАИ

Проконсультироваться с врачом в любое время дня и ночи, узнать ответы на беспокоящие вопросы и получить психологическую помощь – всё это предлагают будущим мамам в Псковском клиническом перинатальном центре. Подробнее – в сюжете «Первого Псковского».

Выбрать сервисные роды может любая мама, начиная с 36-й недели беременности. Для этого необходимо обратиться в Псковский клинический перинатальный центр. Первым делом доктор изучит историю беременности будущей мамы, затем проведет осмотр и составит план дополнительного обследования при необходимости.

Ближе к дате родов будущей маме проведут небольшую экскурсию по родблоку. «Преимущество заключается именно в индивидуальном подходе, именно в доверительных отношениях, в психологической комфортной обстановке для пациентов», – сказала заведующая акушерским физиологическим отделением с совместным пребыванием матери и ребенка Псковского клинического перинатального центра Елена Ковалева.

По её словам, самое главное то, что доктор незамедлительно выезжает к пациентке в «самый ответственный» момент. Когда женщина понимает, что малыш уже готов появиться на свет, она сразу звонит врачу. Также, по словам заведующей, важно, что на связи с пациенткой врач остается и после того, как женщина покидает стены перинатального центра. Иными словами, псковички могут обратиться за консультацией в любое время суток.

«На протяжении всего процесса я чувствовала поддержку, – рассказала Екатерина Стефаненко, которая недавно стала мамой. – Мне всё объяснили, рассказали, что и как делать. И морально была колоссальная поддержка, были комплименты, что «ты сильная», «ты сможешь», «ты справишься». На самом деле это играет важную роль в такие моменты. Роды прошли, по моим меркам, просто замечательно».

Псковский клинический перинатальный центр. Реклама. www.pskovrody.ru.

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