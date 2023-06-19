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Культура

Конкурс ремесленных мастер-классов пройдет в Изборске 15 июля

Конкурс ремесленных мастер-классов пройдет в Изборске в рамках фестиваля раннесредневековой культуры Руси «Исаборг». Об этом ПАИ сообщили организаторы фестиваля.

Фото: ПАИ

В этом году в рамках фестиваля «Исаборг» пройдут соревнования в память об участнице клуба «Усадьба» Анне Быковой, умершей 10 лет назад. Призовой фонд будет представлен предметами исторической реконструкции. Соревнования в память об Анне будут проводиться в «мирных номинациях», которыми она заведовала на первых псковских фестивалях.

Самым престижным конкурсом «Исаборга-2023» из числа памятных соревнований станет конкурс ремесленных мастер-классов. Участники смогут проявить свои лучшие качества и показать свое мастерство в субботу, 15 июля. Зрители смогут проголосовать за лучший мастер-класс на точке «Ремесленный суд» в лагере организаторов.

Фестиваль «Исаборг» из года в год представляет для зрителей уникальную возможность не только посмотреть на массовые сражения и лучные турниры, но и познакомиться со многими аспектами повседневной культуры жителей древней Руси. Состоится он 14-16 июля на территории музея-заповедника «Изборск».

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