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Общество

Госдума приняла закон о наказаниях за нарушение режима военного положения

За нарушение режима военного положения будут штрафовать и сажать под административный арест на 30 суток. Такой закон Госдума РФ приняла в третьем чтении на пленарном заседании 20 июня, сообщает ТАСС.

Законом вводится административная ответственность за нарушение режима военного положения. За несоблюдение норм, установленных законом «О военном положении», федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ по вопросам военного положения, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, для граждан предусмотрен штраф до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток. Для должностных лиц штраф составит до двух тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток.

Кроме того, закон предусматривает изменения в Кодексе РФ об административных правонарушениях. Он вводит санкции для водителей автобусов и компаний-перевозчиков, перевозящих людей без карты маршрута. Такой транспорт будут задерживать, нарушитель оплатит все издержки по его хранению на спецстоянке, а также заплатит штраф. Для водителей он составит пять тысяч рублей, для должностных лиц – 30 тысяч рублей, а для ИП и организаций – 300 тысяч рублей.

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