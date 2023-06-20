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Общество

Результаты диспансеризации могут учитываться при медосмотрах работников

Результаты обследований в рамках диспансеризации могут учитываться при прохождении обязательных медицинских осмотров, рассказала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная в ходе брифинга в пресс-центре правительства Псковской области.

Фото: Андрей Степанов/ПАИ

«Все анализы, выписки из обследований вносятся в систему. Поэтому мы даже иногда параллельно проводим обследования в рамках диспансеризации и медицинских осмотров», – отметила главврач медучреждения.

Кроме того, как подчеркнула Галина Неваленная, таким образом экономятся средства работодателя.

«Диспансеризация проводится совершенно бесплатно. В свою очередь периодические медицинские осмотры оплачивает именно работодатель. Поэтому это взаимовыгодный вариант и для работодателя, и для работника», – заключила главный врач городской поликлиники.

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