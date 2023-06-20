Результаты диспансеризации могут учитываться при медосмотрах работников

15:03, 20 июня 2023, ПАИ

Результаты обследований в рамках диспансеризации могут учитываться при прохождении обязательных медицинских осмотров, рассказала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная в ходе брифинга в пресс-центре правительства Псковской области.

«Все анализы, выписки из обследований вносятся в систему. Поэтому мы даже иногда параллельно проводим обследования в рамках диспансеризации и медицинских осмотров», – отметила главврач медучреждения.

Кроме того, как подчеркнула Галина Неваленная, таким образом экономятся средства работодателя.

«Диспансеризация проводится совершенно бесплатно. В свою очередь периодические медицинские осмотры оплачивает именно работодатель. Поэтому это взаимовыгодный вариант и для работодателя, и для работника», – заключила главный врач городской поликлиники.