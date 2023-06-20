Диспансеризация помогает диагностировать онкозаболевания – псковский врач

15:19, 20 июня 2023, ПАИ

Своевременное обследование в рамках диспансеризации помогает предупредить риск развития онкологических заболеваний. Об этом сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная в ходе брифинга в пресс-центре правительства Псковской области.

«С каждым годом мы отмечаем более ответственное отношение псковичей к диспансеризации. Она проводится ежегодно для того, чтобы выявить заболевания, которые дают тяжелые осложнения, но на начальных этапах могут протекать незаметно. Есть много примеров, когда благодаря диспансеризации были выявлены онкологические заболевания на ранней стадии», – рассказала гостья пресс-центра.

Так, у 35-летней псковички во время медосмотра заподозрили новообразования. Ей назначили дополнительные обследования, в результате которых подтвердился рак молочных желез на ранней стадии.

«Такие заболевания, выявленные своевременно, лечатся очень успешно. И у нас таких случаев множество. Мы даже рассказываем о них населению, показывая, что диспансеризация – это серьезно», – заключила Галина Неваленная.