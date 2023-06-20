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Общество

Псковичи могут пройти диспансеризацию возле своего дома

О доступности диспансеризации для псковичей рассказала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая в ходе брифинга в пресс-центре правительства Псковской области.

Фото: Андрей Степанов/ПАИ

«Многие обследования можно провести за один день. Кроме того, благодаря мобильному передвижному комплексу мы можем приехать внутрь предприятия, к многоквартирным домам. Также мы заранее сообщаем график работы на территории больших магазинов, общественных мест», – сообщила врач.

Как отметила гостья брифинга, внутри передвижного комплекса находится флюорографический кабинет, гинекологическое оборудование, кабинет врача для сдачи анализов и ЭКГ.

Кроме того, псковичи могут обратиться в отделение профилактики в корпус «Б», расположенный на первом этаже Псковского перинатального центра.

«Здесь проводятся только профилактические осмотры и диспансеризация. Сейчас там подключён новый передвижной мобильный комплекс. По мере завершения ремонта на втором этаже планируется установить новый рентгеновский аппарат, эндоскопический аппарат, маммографический аппарат, флюорографический аппарат, аппараты для УЗИ», – рассказала Галина Невалённая.

Она также добавила, что записаться на диспансеризацию можно через «Госуслуги», телефоны предварительной записи, позвонив в контакт-центр по номеру 29-90-28.

«Телефон работает круглосуточно. Операторы подробно расскажут, какие анализы нужно будет сдавать. Так пациент заранее поймёт, какие обследования ему предстоит пройти», – заключила врач.

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