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Общество

Должностной знак губернатора Псковской области предстоит утвердить депутатам

В региональный парламент поступил проект постановления «О Должностном знаке губернатора Псковской области». Документ содержит положение с описанием и изображением официального символа высшего должностного лица Псковской области – ранее эскиз утвердил областной Геральдический совет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Должностной знак является символом власти губернатора на период полномочий. В соответствии с уставом области при вступлении в должность избранному главе региона его передаёт председатель Псковского областного Собрания депутатов. Знак является собственностью региона, должен находиться на постоянном хранении в правительстве Псковской области и может использоваться во время торжественных и протокольных мероприятий.

Согласно предложенному описанию символ губернаторской власти будет выполнен из серебра и представлять собой многоцветное изображение герба Псковской области под серебряной короной и в обрамлении серебряной ленты. Цепь для ношения состоит из двух параллельных цепочек, соединённых литерами «ПОТЯГНЕМЪ ЗА ОТЕЧЕСТВО», стилизованными под старославянский шрифт и покрытыми голубой эмалью. В верхней части цепочки соединены орнаментальными элементами, чередующимися с фигурами барсов.

Символы губернаторской власти, используемые во время торжественных церемоний прежде, включали символику региона и муниципальных районов, не утверждённую Геральдическим советом при президенте РФ и не включённую в государственный регистр. В декабре 2018 года герб Псковской области утвердили региональным законом, в его основу положены исторические гербы Псковской земли за период XVII–XIX вв. – территориальная корона особого вида соответствует статусу Псковской области как субъекта Российской Федерации, девиз «ПОТЯГНЕМЪ ЗА ОТЕЧЕСТВО» основан на фразе святого благоверного князя Довмонта, сказанной им в 1266 году при сборе ополчения против литовского князя Герденя и записанной в Летописи: «...братия моя... потягнете за дом Святой Троицы и за святые церкви, за свое отечество».

Изготовление нового должностного знака не потребует дополнительных расходов из областного бюджета, символ губернаторской власти будет выполнен за счёт средств, предусмотренных на текущее финансирование аппарата правительства.

Председатель регионального парламента Александр Котов направил поступивший проект постановления в комитет по законодательству и местному самоуправлению. Решение о включении вопроса в повестку сессии примет Совет Собрания.

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