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Общество

Директор псковского архива обсудила с коллегами из регионов развитие кадетского движения в России

Развитие кадетского образования обсудили члены Общественных палат Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Встреча прошла в музее «Дорога жизни» в поселке Ладожское озеро. Псковскую область представляла в том числе член Общественной палаты РФ от Псковской области, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова. Об этом ПАИ сообщили в архиве.

Ключевой темой стала возможность создания кадетских классов под патронажем «Поискового движения России».

«Кадеты всегда составляли национальное достояние России, достойно служили Отечеству. Важно продолжать работу по воссозданию традиционных институтов образования. Кадетское движение, без сомнения, является одним из направлений патриотического воспитания. Но для развития кадетского образования под эгидой «Поискового движения России» необходимо решить вопросы нормативно-правового характера и вопросы финансирования, скорректировать механизмы межведомственного взаимодействия между системой образования и поисковым движением», - подчеркнула Наталья Исакова.

Одним из блоков работы членов общественных палат стало посещение Центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» в Ленинградской области. Гостям рассказали об опыте проведения молодежных военно-патриотических смен, организации встреч, семинаров и форумов по вопросам воспитательной работы. Шла речь о методической базе и практической работе с молодежью в Ленинградской области. Завершился визит встречей с ребятами. Обсуждались самые разные вопросы, в том числе бережное отношение к истории, работа с источниками информации.

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