Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Фабрика рекламы Энди» на выборах губернатора Псковской области

13:39, 21 июня 2023, ПАИ

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Фабрика рекламы Энди» на выборах губернатора Псковской области.

ООО «Фабрика рекламы Энди» готово оказывать услуги и работы по размещению на наружных рекламных носителях агитационных материалов, предназначенных для проведения предвыборной агитации.

Прайс-лист на наружную рекламу в городе Пскове:

Щиты 6*3 м.

стоимость размещения составляет 18 000 – 25 000 руб./мес.

стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно один раз в месяц.

стоимость печати баннера 320 гр – 450 руб./кв. м.

Сити-форматы 1,2*1,8 м.

стоимость размещения составляет 5 500 руб./мес.

стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно один раз в месяц.

стоимость печати баннера 320 гр – 450 руб./кв. м.

Сити-формат 1*2,4 м.

стоимость размещения составляет 5 500 руб./мес.

стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно один раз в месяц.

стоимость печати баннера 320гр – 450 руб./кв.м.

Пиллар 1,4*3 м.

стоимость размещения составляет 12 000 руб./мес.

стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно один раз в месяц.

стоимость печати баннера 320 гр – 450 руб./кв. м.

LED-ЭКРАН

2*1,5 МФЦ

стоимость размещения составляет 10 000 руб./мес.

стоимость размещения – бесплатно.

стоимость изготовления ролика – 5000 руб.

1,2*1,8 ТРЦ FJORD PLAZA

• стоимость размещения составляет 10 000 руб./мес.

• стоимость размещения – бесплатно.

• стоимость изготовления ролика – 5000 руб.

Прайс-лист на услуги по проведению промоакций и BTL-мероприятий:

Позиция Ед.изм. Стоимость за ед., руб.

Промоутер час от 250

Супервайзер час от 500

Аниматор час от 450

Ведущий час от 1500

Звуковое оборудование час от 1500

Диджей час от 500

Оформление шарами час от 600

Проведение промоакций и BTL-мероприятий любой сложности в г. Пскове и Псковской области. Расчет осуществляется индивидуально, по запросу заказчика.

Прайс-лист на сувенирную продукцию с персонализацией



Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»



Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»



Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»



Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»



Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»



Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»











Предлагаем вам изготовление сувенирной продукции любых характеристик (любой вид сувенирной продукции и любой способ ее персонализации).

Расчет осуществляется индивидуально, по запросу заказчика.

Услуги дизайнера – 1 000 руб./час работы специалиста.

Печать газет:

4 полосы А3, 4+4, 45 гр

10 000 шт. = 80 000 руб.

30 000 шт. = 110 000 руб.

50 000 шт. = 156 000 руб.

100 000 шт. = 299 000 руб.

Листовки и флаерсы – офсетная печать

130 Г./КВ.М.

Листовки и флаерсы – цифровая печать

4+0 — полноцветная печать с одной стороны,

4+4 — полноцветная печать с двух сторон,

1+0 — печать с одной стороны одним цветом

Визитки – цифровая печать

Визитки – офсетная печать

Буклеты – офсетная печать

Широкоформатная печать

Материал 360 dpi 540 dpi 720 dpi 1080 dpi Баннерная ткань: Frontlit, плотность 320 г/кв.м 600 700 760 880 Баннерная ткань: Frontlit, плотность 440 г/кв.м 720 820 880 1140 Баннерная ткань: Frontlit, плотность 440 г/кв.м усиленный 720 840 920 1180 Баннерная ткань: Frontlit, плотность 510 г/кв.м 720 820 900 1160 Баннерная ткань: усиленный (литой), плотность 450-510 г/кв.м. 880 940 980 1060 Баннерная ткань BACKLIT на просвет 510г/кв.м 780 820 860 920 Баннер-сетка с подложкой, 340 г/кв.м 840 940 1020 1280 Противопожарный баннер, плотность 440 г/кв.м 980 1080 1180 1400

Интерьерная печать Вид материала Разрешение печати, dpi Стоимость розница,

руб./м кв. Пленка мат/глян 1.37 (Kemica, Avery) 540 х 720 dpi, 4 Pass 700 Пленка мат/глян 1.37 (Kemica, Avery) 720 х 720 dpi, 6 Pass 864 Пленка мат/глян 1.37 (Kemica, Avery) 720 х 1440 dpi, 12 Pass 1074 Интерьерная печать на матовой бумаге, 150 гр Разрешение печати/формат печати А2 А1 А0 за 1 кв. м 540 dpi 270 446 660 660 720 dpi 504 980 1960 1960 Ламинация Разрешение печати/формат печати А2 А1 А0 за 1 кв. м Стоимость ламинации, 1+0, руб. 360 710 1190 1190

ООО «Фабрика рекламы Энди» предлагает вам изготовление и печать любых агитационных материалов с прочими характеристиками (любые форматы, разнообразный выбор бумаги и картона, любой способ печати и постпечатной обработки).

Расчет осуществляется индивидуально, по запросу заказчика.