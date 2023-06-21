Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Фабрика рекламы Энди» на выборах губернатора Псковской области

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Фабрика рекламы Энди» на выборах губернатора Псковской области.

ООО «Фабрика рекламы Энди» готово оказывать услуги и работы по размещению на наружных рекламных носителях агитационных материалов, предназначенных для проведения предвыборной агитации.

Прайс-лист на наружную рекламу в городе Пскове:

Щиты 6*3 м.

  • стоимость размещения составляет 18 000 – 25 000 руб./мес.
  • стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно один раз в месяц.
  • стоимость печати баннера 320 гр – 450 руб./кв. м.

Сити-форматы 1,2*1,8 м.

  • стоимость размещения составляет 5 500 руб./мес.
  • стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно один раз в месяц.
  •  стоимость печати баннера 320 гр – 450 руб./кв. м.

Сити-формат 1*2,4 м.

  • стоимость размещения составляет 5 500 руб./мес.
  • стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно один раз в месяц.
  •  стоимость печати баннера 320гр – 450 руб./кв.м.

Пиллар 1,4*3 м.

  •  стоимость размещения составляет 12 000 руб./мес.
  • стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно один раз в месяц.
  • стоимость печати баннера 320 гр – 450 руб./кв. м.

LED-ЭКРАН

2*1,5 МФЦ

  • стоимость размещения составляет 10 000 руб./мес.
  • стоимость размещения – бесплатно.
  • стоимость изготовления ролика – 5000 руб.

1,2*1,8 ТРЦ FJORD PLAZA
•             стоимость размещения составляет 10 000 руб./мес.
•             стоимость размещения – бесплатно.
•             стоимость изготовления ролика – 5000 руб.

Прайс-лист на услуги по проведению промоакций и BTL-мероприятий:

Позиция                                               Ед.изм.                                             Стоимость за ед., руб.

Промоутер                                             час                                                              от 250

Супервайзер                                         час                                                               от 500

Аниматор                                               час                                                               от 450

Ведущий                                                час                                                                от 1500

Звуковое оборудование                     час                                                                от 1500

Диджей                                                   час                                                                от 500

Оформление шарами                          час                                                                 от 600

Проведение промоакций и BTL-мероприятий любой сложности в г. Пскове и Псковской области. Расчет осуществляется индивидуально, по запросу заказчика.

Прайс-лист на сувенирную продукцию с персонализацией

  • Прайс-лист на сувенирную продукцию с персонализацией
    Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»
  • Прайс-лист на сувенирную продукцию с персонализацией
    Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»
  • Прайс-лист на сувенирную продукцию с персонализацией
    Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»
  • Прайс-лист на сувенирную продукцию с персонализацией
    Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»
  • Прайс-лист на сувенирную продукцию с персонализацией
    Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»
  • Прайс-лист на сувенирную продукцию с персонализацией
    Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»

Предлагаем вам изготовление сувенирной продукции любых характеристик (любой вид сувенирной продукции и любой способ ее персонализации).  

Расчет осуществляется индивидуально, по запросу заказчика.

Услуги дизайнера – 1 000 руб./час работы специалиста.

Печать газет:

4 полосы А3, 4+4, 45 гр

10 000 шт. = 80 000 руб.

30 000 шт. = 110 000 руб.

50 000 шт. = 156 000 руб.

100 000 шт. = 299 000 руб.

Листовки и флаерсы – офсетная печать

130 Г./КВ.М. 

 

 

Листовки и флаерсы – цифровая печать

4+0 — полноцветная печать с одной стороны,

4+4 — полноцветная печать с двух сторон,

1+0 — печать с одной стороны одним цветом

Визитки – цифровая печать

Визитки – офсетная печать

Буклеты – офсетная печать

Широкоформатная печать

 

Материал

360 dpi

540 dpi

720 dpi

1080 dpi

Баннерная ткань: Frontlit, плотность 320 г/кв.м

600

700

760

880

Баннерная ткань: Frontlit, плотность 440 г/кв.м

720

820

880

1140

Баннерная ткань: Frontlit, плотность 440 г/кв.м усиленный

720

840

920

1180

Баннерная ткань: Frontlit, плотность 510 г/кв.м

720

820

900

1160

Баннерная ткань: усиленный (литой), плотность 450-510 г/кв.м.

880

940

980

1060

Баннерная ткань BACKLIT на просвет 510г/кв.м

780

820

860

920

Баннер-сетка с подложкой, 340 г/кв.м

840

940

1020

1280

Противопожарный баннер, плотность 440 г/кв.м

980

1080

1180

1400
 

Интерьерная печать

Вид материала

Разрешение печати, dpi

Стоимость розница,
руб./м кв.

Пленка мат/глян 1.37 (Kemica, Avery)

540 х 720 dpi, 4 Pass

  700

Пленка мат/глян 1.37 (Kemica, Avery)

720 х 720 dpi, 6 Pass

  864

Пленка мат/глян 1.37 (Kemica, Avery)

720 х 1440 dpi, 12 Pass

1074
 

Интерьерная печать на матовой бумаге, 150 гр

Разрешение печати/формат печати

А2

А1

А0

за 1 кв. м

540 dpi

270

446

660

660

720 dpi

504

980

1960

1960
 

Ламинация

Разрешение печати/формат печати

А2

А1

А0

за 1 кв. м

Стоимость ламинации, 1+0, руб.

360

710

1190

1190
 

ООО «Фабрика рекламы Энди» предлагает вам изготовление и печать любых агитационных материалов с прочими характеристиками (любые форматы, разнообразный выбор бумаги и картона, любой способ печати и постпечатной обработки).  

Расчет осуществляется индивидуально, по запросу заказчика.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 июня 2023

Более 150 псковичей обучаются в мастерских для инвалидов
21 июня 2023

«Лесные гости»: фотографиями медвежьих следов делятся жители Усвятского района
21 июня 2023

Европейские косули попали в фотоловушку Полистовского заповедника
21 июня 2023

Полусферы устанавливают на площади перед псковским аэропортом
21 июня 2023

Фонтан на площади Калинина в Великих Луках временно не будет работать
21 июня 2023

Путин поручил рассмотреть вопрос об ответственности за поджог леса и травы
21 июня 2023

Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Псковской области 22 июня
21 июня 2023

Назначен директор псковского филиала Российского общества «Знание»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...