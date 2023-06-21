Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Фабрика рекламы Энди» на выборах губернатора Псковской области
Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Фабрика рекламы Энди» на выборах губернатора Псковской области.
ООО «Фабрика рекламы Энди» готово оказывать услуги и работы по размещению на наружных рекламных носителях агитационных материалов, предназначенных для проведения предвыборной агитации.
Прайс-лист на наружную рекламу в городе Пскове:
Щиты 6*3 м.
- стоимость размещения составляет 18 000 – 25 000 руб./мес.
- стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно один раз в месяц.
- стоимость печати баннера 320 гр – 450 руб./кв. м.
Сити-форматы 1,2*1,8 м.
- стоимость размещения составляет 5 500 руб./мес.
- стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно один раз в месяц.
- стоимость печати баннера 320 гр – 450 руб./кв. м.
Сити-формат 1*2,4 м.
- стоимость размещения составляет 5 500 руб./мес.
- стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно один раз в месяц.
- стоимость печати баннера 320гр – 450 руб./кв.м.
Пиллар 1,4*3 м.
- стоимость размещения составляет 12 000 руб./мес.
- стоимость монтажа / демонтажа баннера – бесплатно один раз в месяц.
- стоимость печати баннера 320 гр – 450 руб./кв. м.
LED-ЭКРАН
2*1,5 МФЦ
- стоимость размещения составляет 10 000 руб./мес.
- стоимость размещения – бесплатно.
- стоимость изготовления ролика – 5000 руб.
1,2*1,8 ТРЦ FJORD PLAZA
• стоимость размещения составляет 10 000 руб./мес.
• стоимость размещения – бесплатно.
• стоимость изготовления ролика – 5000 руб.
Прайс-лист на услуги по проведению промоакций и BTL-мероприятий:
Позиция Ед.изм. Стоимость за ед., руб.
Промоутер час от 250
Супервайзер час от 500
Аниматор час от 450
Ведущий час от 1500
Звуковое оборудование час от 1500
Диджей час от 500
Оформление шарами час от 600
Проведение промоакций и BTL-мероприятий любой сложности в г. Пскове и Псковской области. Расчет осуществляется индивидуально, по запросу заказчика.
Прайс-лист на сувенирную продукцию с персонализацией
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Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»
-
Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»
-
Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»
-
Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»
-
Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»
-
Фото: ООО «Фабрика рекламы Энди»
Предлагаем вам изготовление сувенирной продукции любых характеристик (любой вид сувенирной продукции и любой способ ее персонализации).
Расчет осуществляется индивидуально, по запросу заказчика.
Услуги дизайнера – 1 000 руб./час работы специалиста.
Печать газет:
4 полосы А3, 4+4, 45 гр
10 000 шт. = 80 000 руб.
30 000 шт. = 110 000 руб.
50 000 шт. = 156 000 руб.
100 000 шт. = 299 000 руб.
Листовки и флаерсы – офсетная печать
130 Г./КВ.М.
Листовки и флаерсы – цифровая печать
4+0 — полноцветная печать с одной стороны,
4+4 — полноцветная печать с двух сторон,
1+0 — печать с одной стороны одним цветом
Визитки – цифровая печать
Визитки – офсетная печать
Буклеты – офсетная печать
Широкоформатная печать
|
Материал
|
360 dpi
|
540 dpi
|
720 dpi
|
1080 dpi
|
Баннерная ткань: Frontlit, плотность 320 г/кв.м
|
600
|
700
|
760
|
880
|
Баннерная ткань: Frontlit, плотность 440 г/кв.м
|
720
|
820
|
880
|
1140
|
Баннерная ткань: Frontlit, плотность 440 г/кв.м усиленный
|
720
|
840
|
920
|
1180
|
Баннерная ткань: Frontlit, плотность 510 г/кв.м
|
720
|
820
|
900
|
1160
|
Баннерная ткань: усиленный (литой), плотность 450-510 г/кв.м.
|
880
|
940
|
980
|
1060
|
Баннерная ткань BACKLIT на просвет 510г/кв.м
|
780
|
820
|
860
|
920
|
Баннер-сетка с подложкой, 340 г/кв.м
|
840
|
940
|
1020
|
1280
|
Противопожарный баннер, плотность 440 г/кв.м
|
980
|
1080
|
1180
|
1400
Интерьерная печать
|
Вид материала
|
Разрешение печати, dpi
|
Стоимость розница,
|
Пленка мат/глян 1.37 (Kemica, Avery)
|
540 х 720 dpi, 4 Pass
|
700
|
Пленка мат/глян 1.37 (Kemica, Avery)
|
720 х 720 dpi, 6 Pass
|
864
|
Пленка мат/глян 1.37 (Kemica, Avery)
|
720 х 1440 dpi, 12 Pass
|
1074
Интерьерная печать на матовой бумаге, 150 гр
|
Разрешение печати/формат печати
|
А2
|
А1
|
А0
|
за 1 кв. м
|
540 dpi
|
270
|
446
|
660
|
660
|
720 dpi
|
504
|
980
|
1960
|
1960
Ламинация
|
Разрешение печати/формат печати
|
А2
|
А1
|
А0
|
за 1 кв. м
|
Стоимость ламинации, 1+0, руб.
|
360
|
710
|
1190
|
1190
ООО «Фабрика рекламы Энди» предлагает вам изготовление и печать любых агитационных материалов с прочими характеристиками (любые форматы, разнообразный выбор бумаги и картона, любой способ печати и постпечатной обработки).
Расчет осуществляется индивидуально, по запросу заказчика.