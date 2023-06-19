Экскурсию к дате начала Отечественной войны подготовил Псковский музей

16:25, 20 июня 2023, ПАИ

24 июня в 13:00 в музейном комплексе «Двор Постникова» состоится тематическая экскурсия по выставке «Чести своей никому не отдам», приуроченная к памятной дате начала Отечественной войны 1812 года. Выставка рассказывает о вкладе Псковского края в дело победы в войне, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея.

24 июня 1812 года французская армия, переправившись через Неман, вторглась в пределы Российской империи. Инициатива начала военных действий принадлежала Наполеону I Бонапарту. В самом начале войны в Псковской губернии было объявлено военное положение. Псковщина стала ближайшим прифронтовым тылом русской армии.

«На экскурсии вы узнаете о событиях 1812 года, в которых участвовали уроженцы Псковской земли – знаменитые военачальники и ратники народного ополчения. Центральное место в экспозиции занимает фигура Петра Витгенштейна и его герб, на котором находится девиз «Чести своей никому не отдам». Это русский перевод латинской надписи «Honorem meum nemini dabo», которая начертана на мече псковского князя Всеволода-Гавриила, также представленного на выставке», - рассказали в музее.

Уникальным экспонатом является подлинное знамя Псковского ополчения из Михайловского собора Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря с изображением Успения Пресвятой Богородицы. В витринах также представлено русское холодное и огнестрельное оружие времен Отечественной войны: офицерская шпага 1798 года, солдатский кавалерийский пистолет 1809 года, кавалерийский мушкетон 1788 года и многое другое.

Место сбора группы: Двор Постникова (ул. Олега Кошевого, 2). Доступна оплата по Пушкинской карте.

Запись по телефону: 8 (8112) 29 22 59.