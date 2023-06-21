Европейские косули попали в фотоловушку Полистовского заповедника

13:05, 21 июня 2023, ПАИ

В фотоловушку Полистовского природного заповедника попали европейские косули. На этот раз дикие животные гуляли по тропе «Плавницкое болото». Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

«В Полистовье и окрестностях нередко встречаются косули, летом гораздо чаще, чем зимой. Они кормятся на полях, убегают от туристов в лесу, появляются на фотоловушках», – отметили в Полистовском государственном природном заповеднике.

Европейская косуля является представителем семейства оленьих. Высота в холке этого зверя составляет всего 90 сантиметров, а вес редко превышает 40 килограммов. Одноцветная рыжевато-бурая окраска косуль зимой приобретает серебристый оттенок.

В Псковской области в 2023 году учтено 22 480 особей.