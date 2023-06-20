Связь на высоте: «Ростелеком» поддержал Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках

16:24, 20 июня 2023, ПАИ

«Ростелеком» выступил партнёром 27-й Международной встречи воздухоплавателей, которая прошла в Великих Луках с 11 по 17 июня. В ней приняли участие 37 пилотов из разных регионов РФ, а также из Белоруссии. В рамках встречи состоялись чемпионаты России и Псковской области по воздухоплавательному спорту. Кроме того, были разыграны три Кубка – города Великие Луки, княгини Ольги и дружбы.

Победитель Кубка города Великие Луки по воздухоплавательному спорту пилот Евгений Чубаров и его команда получили специальные призы от «Ростелекома» – умные колонки VK Капсула с голосовым помощником Маруся, который поддерживает полноценное управление цифровым видеосервисом Wink и системой «Умный дом».

«В Великих Луках «Ростелеком» продолжает развивать оптическую инфраструктуру и в многоквартирных домах, и в частном секторе. Более 92 % наших сетей здесь построены по технологии PON*, которая обеспечивает впечатляющую скорость доступа – до 800 Мбит/с. Большой популярностью у абонентов пользуются пакетные тарифы, объединяющие домашний интернет, мобильную связь, интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр Wink. Мы рады, что не только предоставляем великолучанам современные цифровые услуги, но и поддерживаем значимые и яркие городские события», – отметила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

В «Ростелекоме» отметили, что Великие Луки Псковской области по праву считаются столицей воздухоплавательного спорта России.

«С 1996 года в начале июня в небо над Великими Луками поднимаются десятки разноцветных воздушных шаров, что уже стало визитной карточкой нашего города и неотъемлемой частью его жизни. Именно здесь обычно проходит чемпионат России по воздухоплавательному спорту – главный спортивный старт в отечественном воздухоплавании. Мы воочию наблюдаем, как от встречи к встрече растет мастерство наших пилотов. В 2022 году бренд «Великие Луки – столица спортивного воздухоплавания» был зарегистрирован официально, и теперь у нас есть собственный товарный знак. Благодарю наших партнёров и всех, кто вкладывает энергию, силы и душу в организацию и проведение Международных встреч воздухоплавателей в Великих Луках уже больше 25 лет», – рассказал директор 27-й Международной встречи воздухоплавателей Владимир Орлов.

*Технология PON (англ. Passive optical network, пассивная оптическая сеть) обладает высокой скоростью передачи данных и надежностью при эксплуатации, благодаря чему абонент получает качественные цифровые услуги и сервисы: интернет, телефонную связь, IP-телевидение, а также сервисы «Умного дома» и «Видеонаблюдение». PON позволяет наращивать мощность в случае растущих потребностей абонентов.

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