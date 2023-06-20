Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Связь на высоте: «Ростелеком» поддержал Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках

«Ростелеком» выступил партнёром 27-й Международной встречи воздухоплавателей, которая прошла в Великих Луках с 11 по 17 июня. В ней приняли участие 37 пилотов из разных регионов РФ, а также из Белоруссии. В рамках встречи состоялись чемпионаты России и Псковской области по воздухоплавательному спорту. Кроме того, были разыграны три Кубка – города Великие Луки, княгини Ольги и дружбы. 

Фото здесь и далее: Николай Рябцев

Победитель Кубка города Великие Луки по воздухоплавательному спорту пилот Евгений Чубаров и его команда получили специальные призы от «Ростелекома» – умные колонки VK Капсула с голосовым помощником Маруся, который поддерживает полноценное управление цифровым видеосервисом Wink и системой «Умный дом».

«В Великих Луках «Ростелеком» продолжает развивать оптическую инфраструктуру и в многоквартирных домах, и в частном секторе. Более 92 % наших сетей здесь построены по технологии PON*, которая обеспечивает впечатляющую скорость доступа – до 800 Мбит/с. Большой популярностью у абонентов пользуются пакетные тарифы, объединяющие домашний интернет, мобильную связь, интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр Wink. Мы рады, что не только предоставляем великолучанам современные цифровые услуги, но и поддерживаем значимые и яркие городские события», – отметила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

В «Ростелекоме» отметили, что Великие Луки Псковской области по праву считаются столицей воздухоплавательного спорта России. 

«С 1996 года в начале июня в небо над Великими Луками поднимаются десятки разноцветных воздушных шаров, что уже стало визитной карточкой нашего города и неотъемлемой частью его жизни. Именно здесь обычно проходит чемпионат России по воздухоплавательному спорту – главный спортивный старт в отечественном воздухоплавании. Мы воочию наблюдаем, как от встречи к встрече растет мастерство наших пилотов. В 2022 году бренд «Великие Луки – столица спортивного воздухоплавания» был зарегистрирован официально, и теперь у нас есть собственный товарный знак. Благодарю наших партнёров и всех, кто вкладывает энергию, силы и душу в организацию и проведение Международных встреч воздухоплавателей в Великих Луках уже больше 25 лет», – рассказал директор 27-й Международной встречи воздухоплавателей Владимир Орлов.

*Технология PON (англ. Passive optical network, пассивная оптическая сеть) обладает высокой скоростью передачи данных и надежностью при эксплуатации, благодаря чему абонент получает качественные цифровые услуги и сервисы: интернет, телефонную связь, IP-телевидение, а также сервисы «Умного дома» и «Видеонаблюдение». PON позволяет наращивать мощность в случае растущих потребностей абонентов.

Реклама. ПАО «Ростелеком»

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 июня 2023

«Нельзя так»: сын декана псковского филфака Людмилы Холод прокомментировал обвинения журналистов в адрес псковского вуза
20 июня 2023

В Печорах завершаются фасадные работы в монастырском музее-гостинице

20 июня 2023

Связь на высоте: «Ростелеком» поддержал Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках
20 июня 2023

По пути снетка: новая линейка псковских сувениров появится в 2024 году
20 июня 2023

Банк ДОМ.РФ определил, в каких городах стали чаще покупать просторные квартиры
20 июня 2023

Диспансеризация помогает диагностировать онкозаболевания – псковский врач
20 июня 2023

Должностной знак губернатора Псковской области предстоит утвердить депутатам
20 июня 2023

Результаты диспансеризации могут учитываться при медосмотрах работников

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...