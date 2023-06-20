В чём отличие сегодняшней ярмарки «Виноград» от прошлогодней, рассказали псковичам

19:37, 20 июня 2023, ПАИ

Чем сегодняшняя эногастрономическая ярмарка «Виноград» отличается от прошлогодней, рассказал псковичам руководитель Национального агентства маркетинга российского вина Павел Майоров в эфире радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM), которая вещает прямо с площадки мероприятия.

По его словам, принципиальные отличия могут быть не так заметны гостям, но они есть.

«Виноград-2023» в большей степени делали не мы, а в первую очередь – команда Театрально-концертной дирекции Псковской области и команда области в целом. В прошлом году мы, наверное, были локомотивом этой ярмарки», – отметил он и выразил слова благодарности псковской команде, которая вложила огромное количество усилий и страсти в подготовку и проведение ярмарки.

«Это принципиальное отличие. Нам удалось передать какие-то компетенции и навыки организации», – обратил внимание Павел Майоров.

Напомним, ярмарка стартовала в Пскове 17 июня. В этом году для подготовки к ярмарке организаторы выстроили в центре Пскова целый город: территория ярмарки поделена на несколько локаций, в каждой из которых созданы свои точки притяжения. Виноделие России представлено четырьмя зонами: это «Кубань», «Кавказ», «Крым» и «Дон». На площадках гостей знакомят с винами, гастрономией и культурой не только Юга России, но и Псковской области.

Подробнее об эногастрономической ярмарке можно прочитать в специальном сюжете ПАИ. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть по ссылке.