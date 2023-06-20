Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

РСХБ на ПМЭФ: Баланс продовольственного рынка защитит здоровье россиян и повысит экспортный доход

Руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов рассказал на сессии «Здоровое питание – здоровое развитие» XXVI Петербургского международного экономического форума, как сбалансированность продовольственного рынка может влиять на здоровье населения и продолжительность жизни. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Россельхозбанка.

Фото предоставлено РСХБ

В последние годы россияне стали более осознанно относиться к своему питанию, поэтому среди основных трендов продовольственного рынка в 2023 году рост потребления и оздоровление его структуры. Потребление овощей остаётся на стабильно высоком уровне (более 100 кг на человека в год) за счёт роста количества теплиц по всей стране и запуска производства новых сортов томатов, огурцов, зелени. Также россияне едят все больше фруктов (более 60 кг на душу населения в год). В целом продовольственный рынок становится всё более насыщенным, всё больше подотраслей переходят в зрелую стадию развития, растёт потребление традиционных локальных продуктов.

Согласно наблюдениям аналитиков центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, при сравнении отраслевых показателей потребления основных продуктов на душу населения и норм Минздрава можно выделить два аспекта: перевес в структуре потребления макронутриентов в сторону углеводов и изменение структуры употребления жиров. Так, наблюдается превышение нормы по растительным жирам на 15 %, а по разновидностям жирных кислот группы омега-3 – недостаток.

«Российский рынок продуктов питания уже стал зрелым и насыщенным. Сейчас целесообразно сфокусироваться на двух аспектах. Первый – это продолжать государственное стимулирование тех направлений, где существует потенциал повышения потребления в соответствии с нормами здравоохранения. Второй – сделать акцент на экспорте продукции, которую россияне уже потребляют в достаточном объёме. Сочетание этих действий поможет сделать рацион питания качественным, разнообразным и здоровым с одной стороны и увеличить доходы с экспорта – с другой. В качестве удачных примеров можно привести рост потребления рыбы и рыбной продукции в стране до 22,6 кг на человека в год и увеличение экспорта сахара и растительных масел. Таким образом, структура потребления внутри страны будет меняться в сторону здорового питания, а сотни миллионов людей по всему миру получат необходимые им углеводы и жиры. При совместной работе бизнеса и государства это станет самым успешным совместным проектом в области продовольственной безопасности», – отметил в своём выступлении Андрей Дальнов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 июня 2023

«Нельзя так»: сын декана псковского филфака Людмилы Холод прокомментировал обвинения журналистов в адрес псковского вуза
20 июня 2023

В Печорах завершаются фасадные работы в монастырском музее-гостинице

20 июня 2023

Связь на высоте: «Ростелеком» поддержал Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках
20 июня 2023

По пути снетка: новая линейка псковских сувениров появится в 2024 году
20 июня 2023

Банк ДОМ.РФ определил, в каких городах стали чаще покупать просторные квартиры
20 июня 2023

Диспансеризация помогает диагностировать онкозаболевания – псковский врач
20 июня 2023

Должностной знак губернатора Псковской области предстоит утвердить депутатам
20 июня 2023

Результаты диспансеризации могут учитываться при медосмотрах работников

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...