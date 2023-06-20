В Печорах завершаются фасадные работы в монастырском музее-гостинице

16:50, 20 июня 2023, ПАИ

В Печорах завершаются фасадные работы в музее-гостинице Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».

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Специалисты завершают работу с элементами кровли здания со стороны пристройки во внутреннем дворике. Из-за сложной конструкции кровли и здания пришлось решать проблему с установкой лесов. Работы выполнены, леса с этой стороны здания сняты, доделывается кровля в пристройке.

Завершаются и внутренние работы. Идет подготовка наружных стен под покраску. Отдельные элементы уже окрашены.

Цвет здания согласован. По проекту предлагалось несколько вариантов. Утвержден светло-серый колер, приближенный к историческому, первоначальному варианту цвета здания.