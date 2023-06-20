«Нельзя так»: сын декана псковского филфака Людмилы Холод прокомментировал обвинения журналистов в адрес псковского вуза

16:57, 20 июня 2023, ПАИ

В социальных сетях и СМИ региона появились публикации, посвященные памяти ушедшей из жизни Людмилы Холод - легендарного декана псковского филфака. В некоторых из них содержатся упреки в адрес ПсковГУ: по мнению журналистов, университет не принял участие в похоронах известного педагога, отдавшего вузу всю свою жизнь, и не оказал помощь семье.

Узнав о публикациях в соцсетях и СМИ, сын Людмилы Аркадьевны Аркадий Холод согласился прокомментировать происходящее.

«Нельзя так, не зная причин, делать выводы и обвинять людей, которые в этой ситуации ни при чем, — сказал он. — Моя мама — из разряда тех людей, которые убежденно и принципиально отстаивали позиции воспитания в большевистско-коммунистическом направлении. Когда мама чувствовала себя плохо, она написала бумагу — у меня этот листочек сохранился. Она мне и устно говорила: если меня не станет, ни в коем случае не отпевать в церкви. Мы не знаем, была ли она в детстве крещеной - она была настоящим атеистом. Просила в церкви мероприятий не проводить и хоронить ее, чтобы не было много людей».

По словам Аркадия Холода, когда стало известно об уходе из жизни Людмилы Холод, с семьей сразу связалась декан филфака ПсковГУ Наталья Молчанова, предложившая помощь от имени университета.

«Мы ей все благодарны, и я в первую очередь, потому что я попросил автотранспорт — автобус был выделен, — рассказал сын Людмилы Холод. — Узнав, что прощание будет организовано у морга, Наталья Сергеевна предложила помещение. Но вы поймите: в пятницу мама умерла, суббота и воскресенье — выходные дни. На Некрасова факультет съехал. При факультете был зал, можно было выставить гроб, это ее место святое, где она столько лет работала деканом. Можно было, но там ремонт. После того, как выселили оттуда факультет, там был технический лицей. Я представляю, что там за зал - это было бы хуже, чем на природе... На прощании у морга некоторые люди подходили, спрашивали, почему именно здесь, я пояснял, что это последняя просьба Людмилы Аркадьевны».

Аркадий Холод не понимает, почему журналисты, разместившие свои публикации в интернет-пространстве, прежде не позвонили ему. «Некоторые из корреспондентов, кто участвовал в этом обсуждении, меня знают лично, — говорит он. — Могли бы мне позвонить сначала, прежде чем что-то писать, выяснить лично от меня, а потом делать соответствующие выводы… Зачем ректору присутствовать? Она не знала Людмилу Аркадьевну. Достаточно было тех людей с факультета, которые напрямую знали и общались с мамой».

Напомним, легендарный декан филологического факультета Псковского государственного педагогического института (ныне ПсковГУ) Людмила Холод ушла из жизни 16 июня. Ее похороны состоялись 18 июня на кладбище в поселке Родина.

Людмила Холод в 1963 году окончила историко-филологический факультет ПГПИ имени С. М. Кирова по специальности «учитель истории». В 1971 году завершила обучение в аспирантуре ЛГПИ имени А. И. Герцена и защитила кандидатскую диссертацию на тему «Деятельность органов Советской власти на временно оккупированной врагом территории Северо-Западных областей РСФСР в годы Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.)». С 1963 года работала в Псковском государственном педагогическом институте, с 1984 по 2008 годы являлась деканом филологического факультета.