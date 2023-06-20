Изборский музей приглашает на мастер-класс «Бойкая изборская набойка»
Изборский музей приглашает на мастер-класс «Бойкая изборская набойка», сообщили ПАИ в пресс-службе музея.
Мастерицы предоставят заготовку в виде сумки или мешочка, а затем помогут создать рисунок на ткани с помощью деревянных штампов-манер и акриловой краски.
Изготовление набойки – это древний вид народного декоративно-прикладного искусства, известный с X века. Примеры применения набойки в быту вы можете увидеть в экспозиции «Русские и сето. Одна земля, общая история» в усадьбе купца Шведова.
В мастерской представлено большое количество деревянных манер, что позволит каждому участнику выбрать и составить узор на свой вкус. Также есть готовые сувениры с набойкой, которые можно приобрести в музее или в кассах Изборской крепости.
Уточнить подробности и записаться можно по телефону 8 (953) 245-08-43. Музейная мастерская расположена в погребке Дома купца Шведова по адресу: ул. Печорская, д. 32.
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