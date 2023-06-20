Карантин по бешенству отменён на улице Рокоссовского в Пскове

17:17, 20 июня 2023, ПАИ

Карантин по бешенству отменён на улице Рокоссовского в Пскове, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Проведены все необходимые мероприятия по ликвидации очага бешенства, в частности, проводилась выездная бесплатная вакцинация животных, живущих на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу.

Карантин в Пскове ввели 22 марта после гибели в квартире на улице Байкова, 10 больного уличного кота, которого подобрала и пыталась лечить псковичка.

По состоянию на 20 июня в Псковской области остаются активными четыре очага по бешенству.