Карантин по бешенству отменён на улице Рокоссовского в Пскове
Карантин по бешенству отменён на улице Рокоссовского в Пскове, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.
Проведены все необходимые мероприятия по ликвидации очага бешенства, в частности, проводилась выездная бесплатная вакцинация животных, живущих на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу.
Карантин в Пскове ввели 22 марта после гибели в квартире на улице Байкова, 10 больного уличного кота, которого подобрала и пыталась лечить псковичка.
По состоянию на 20 июня в Псковской области остаются активными четыре очага по бешенству.
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