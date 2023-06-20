21 июня в Псковской области ожидается ещё один знойный день

17:20, 20 июня 2023, ПАИ

21 июня в Псковской области ожидается переменная облачность без осадков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть восточный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду. Температура по области ночью – +6…+11 градусов, днем – +25…+30 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.