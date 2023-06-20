21 июня в Псковской области ожидается ещё один знойный день
21 июня в Псковской области ожидается переменная облачность без осадков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть восточный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду. Температура по области ночью – +6…+11 градусов, днем – +25…+30 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
20 июня 2023
«Нельзя так»: сын декана псковского филфака Людмилы Холод прокомментировал обвинения журналистов в адрес псковского вуза
20 июня 2023
Связь на высоте: «Ростелеком» поддержал Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках