Власти Псковской области выделят дополнительно 50 млн рублей на подготовку районов к зиме
Почти 50 млн рублей будет дополнительно направлено из областного бюджета для подготовки коммунальной инфраструктуры к очередному отопительному сезону. Такое решение губернатор Псковской области Михаил Ведерников озвучил на рабочей встрече со своим заместителем Игорем Шатурным. В ближайшее время документ будет направлен на согласование в областное Собрание депутатов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.
Выделенные средства, согласно заявкам из муниципалитетов, пойдут на модернизацию котельного оборудования, замену изношенных участков сетей тепло- и водоснабжения. Всё это позволит повысить надёжность работы объектов теплоснабжения в предстоящем отопительном периоде, а также обеспечит бесперебойную подачу тепла жителям региона.
Напомним, основные обязательства подготовки к отопительному сезону лежат на муниципальных образованиях. Средства на проведение основных работ на объектах системы ЖКХ направляют муниципальные предприятия, а также районные бюджеты.
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