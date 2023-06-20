Как правильно управлять автомобилем в жару, советуют эксперты

18:08, 20 июня 2023, ПАИ

Управление автомобилем в жару тяжело даётся даже водителям с многолетним стажем, поэтому соблюдение ключевых правил и рекомендаций поможет не потерять концентрацию и избежать опасности на дороге. Об этом сообщили в телеграм-канале «Управление Госавтоинспекции Псковской области».

Водители должны возить с собой воду и медицинскую аптечку с лекарствами, в том числе медикаменты от резкого перепада давления. Если же головокружение, слабость, головная боль появились во время управления транспортным средством, то нужно как можно быстрее остановить автомобиль, поскольку продолжать движение с такими симптомами очень опасно.

Перед поездкой обязательно проверьте исправность кондиционера, если в вашем автомобиле он предусмотрен. Автовладельцам не следует расслабляться и пренебрежительно относиться к своему самочувствию.