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Общество

Фонд поддержки участников СВО работает в Великолукском районе

В Великолукском районе открыт и осуществляет свою деятельность филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитник Отечества» по Псковской области. Об этом сообщила газета «Наш путь».

Фото Алексея Кузьмина

Основной задачей фонда является решение важных жизненных вопросов и социальных проблем участников СВО и членов их семей, семей погибших военнослужащих.

«Чтобы скоординировать совместную работу, я пообщался с социальным координатором по Великолукскому району Олесей Коротченковой», – поделился глава Великолукского района Алексей Кузьмин.

Все, кому необходима помощь, могут обращаться к социальному координатору, который ведёт приём по адресу: г. Великие Луки, пр-т Гагарина, д. 6, каб. 43. Контактный телефон 8-911-392-44-55.

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