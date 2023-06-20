Фонд поддержки участников СВО работает в Великолукском районе
В Великолукском районе открыт и осуществляет свою деятельность филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитник Отечества» по Псковской области. Об этом сообщила газета «Наш путь».
Основной задачей фонда является решение важных жизненных вопросов и социальных проблем участников СВО и членов их семей, семей погибших военнослужащих.
«Чтобы скоординировать совместную работу, я пообщался с социальным координатором по Великолукскому району Олесей Коротченковой», – поделился глава Великолукского района Алексей Кузьмин.
Все, кому необходима помощь, могут обращаться к социальному координатору, который ведёт приём по адресу: г. Великие Луки, пр-т Гагарина, д. 6, каб. 43. Контактный телефон 8-911-392-44-55.
«Нельзя так»: сын декана псковского филфака Людмилы Холод прокомментировал обвинения журналистов в адрес псковского вуза
Связь на высоте: «Ростелеком» поддержал Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках