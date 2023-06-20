Фонд поддержки участников СВО работает в Великолукском районе

18:27, 20 июня 2023, ПАИ

В Великолукском районе открыт и осуществляет свою деятельность филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитник Отечества» по Псковской области. Об этом сообщила газета «Наш путь».

Основной задачей фонда является решение важных жизненных вопросов и социальных проблем участников СВО и членов их семей, семей погибших военнослужащих.

«Чтобы скоординировать совместную работу, я пообщался с социальным координатором по Великолукскому району Олесей Коротченковой», – поделился глава Великолукского района Алексей Кузьмин.

Все, кому необходима помощь, могут обращаться к социальному координатору, который ведёт приём по адресу: г. Великие Луки, пр-т Гагарина, д. 6, каб. 43. Контактный телефон 8-911-392-44-55.