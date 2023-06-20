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Общество

«Сапсаны» и «Ласточки» планируют пустить по высокоскоростной магистрали, соединяющей Москву и Минск

Первую в России высокоскоростную железнодорожную магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом, которая сама ещё только в проекте, могут продлить до Минска. Об этом сообщает «Российская газета».

Глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что в министерстве готовы обдумать предложение. Эксперты считают, что геополитическое значение такого проекта весьма велико, но его экономическую целесообразность стоит детально проанализировать.

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