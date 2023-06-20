«Сапсаны» и «Ласточки» планируют пустить по высокоскоростной магистрали, соединяющей Москву и Минск

18:48, 20 июня 2023, ПАИ

Первую в России высокоскоростную железнодорожную магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом, которая сама ещё только в проекте, могут продлить до Минска. Об этом сообщает «Российская газета».

Глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что в министерстве готовы обдумать предложение. Эксперты считают, что геополитическое значение такого проекта весьма велико, но его экономическую целесообразность стоит детально проанализировать.