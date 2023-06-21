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Порядка 18 кубометров отходов ежедневно вывозит «Экопром» с ярмарки «Виноград»

Порядка 18 кубометров отходов ежедневно вывозит «Экопром» с эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове, сообщается в группе «Мехуборка. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Экопром»

Резкий рост количества мусора, упаковки, пластиковой посуды отмечается на всех праздниках. Поддерживать порядок в центре событий – большая и ответственная нагрузка на регоператора», – отметили в «Экопроме».

Для обеспечения порядка филиал ООО «Экопром» выставил восемь мусорных контейнеров объемом 1,1 кубометра. Также для сбора отходов используется четыре контейнера заглубленного типа объёмом 2,5 кубометра.

«Но даже рассчитанного количества емкостей оказалось недостаточно в первые дни мероприятия. В субботу и воскресенье машины регоператора осуществляли дополнительные и внеплановые выезды в связи с большим количеством посетителей», – подчеркнули в «Экопроме».

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