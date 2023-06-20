Чем пахнет Псков, рассказывают гости города и фестиваля Виноград
Дизайнер артозональное бренда одежды и винный эксперт Леся Лисун рассказала в эфире радиостанции «7 небо», чем пахнет Псков.
«В Пскове я впервые. Потрясающий город, потрясающий аромат трав, земли и сладкий цветочный аромат. Город с особой культурой. Я растворилась в фестивале, даже выходить в соцсети не хочется», - поделилась Леся.
Артозональный бренд – это ограниченный тираж при создании одежды, с присутствием эксклюзивности в самой вещи. Пуговицы на изделиях Леси созданы из олова самой мастерицей, которое она покупает на винтажных рынках.
«Знаю места, где продаются такие вещи. Можно придти за оловом, проходить целый день и вдохновиться на создание новых вещей», - отметила Леся.
Увидеть и пообщаться с Лесей можно возле Троицкого собора завтра в районе 15:00, где у нее будет проходить лекция.
Посмотреть, как проходит фестиваль можно в нашем фоторепортже.
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