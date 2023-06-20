Чем пахнет Псков, рассказывают гости города и фестиваля Виноград

19:33, 20 июня 2023, ПАИ

Дизайнер артозональное бренда одежды и винный эксперт Леся Лисун рассказала в эфире радиостанции «7 небо», чем пахнет Псков.

«В Пскове я впервые. Потрясающий город, потрясающий аромат трав, земли и сладкий цветочный аромат. Город с особой культурой. Я растворилась в фестивале, даже выходить в соцсети не хочется», - поделилась Леся.

Артозональный бренд – это ограниченный тираж при создании одежды, с присутствием эксклюзивности в самой вещи. Пуговицы на изделиях Леси созданы из олова самой мастерицей, которое она покупает на винтажных рынках.

«Знаю места, где продаются такие вещи. Можно придти за оловом, проходить целый день и вдохновиться на создание новых вещей», - отметила Леся.

Увидеть и пообщаться с Лесей можно возле Троицкого собора завтра в районе 15:00, где у нее будет проходить лекция.

Посмотреть, как проходит фестиваль можно в нашем фоторепортже.