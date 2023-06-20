58 безработных пыталовцев состоят на учёте по безработице

19:51, 20 июня 2023, ПАИ

По состоянию на 19 июня в Центре занятости Пыталовского района на учёте состоит 58 безработных граждан, пособие по безработице получает 47 человек. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,9 %. Об этом сообщила газета «Наша жизнь».

С начала года было трудоустроено 59 человек, что составляет 55 % от числа обратившихся.

Работодателями города и района заявлены 64 вакансии, из них 27 – в рабочих профессиях. Коэффициент напряжённости на рынке труда составляет 1,1 %.

Специалисты ведут активную подготовку к ярмарке вакансий, которая состоится 23 июня, в пятницу, в 10:00 в помещении службы занятости по адресу: г. Пыталово, ул. Красноармейская, д. 24. На ярмарке районные работодатели предложат работу в государственных и муниципальных организациях, в сфере торговли и сельского хозяйства и др. Заявлены вакансии для соискателей с высшим юридическим, педагогическим образованием, требуются медицинские сёстры, инженеры, механики. Также будут предложены вакансии ученических мест в Пыталовском филиале ГБПОУ ПО «Островский многопрофильный колледж».

Жители могут получить консультацию по вопросам профессионального обучения в рамках национального проекта «Демография», пройти тестирование с целью самоопределения и выбора профессии, направления переобучения.