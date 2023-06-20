Алексей Лемаев рассказал псковичам о напитках в жизни Пушкина

20:02, 20 июня 2023, ПАИ

Алексей Лемаев поделился со слушателями радиостанции «7 НЕБО», для чего важно понимать то, какие напитки были в жизни и творчестве поэта Александра Сергеевича Пушкина.

«Писатель – о благородном напитке в жизни Александра Пушкина», – так звучало название лекции писателя Алексея Лемаева. Как оказалось, напитки были разные: белые и красные вина, игристые вина, а также и что-то покрепче.

«Напитки в жизни и творчестве поэта – это культурный код для понимания Пушкина», – пояснил писатель. Это знание помогает лучше понять и шире представить, о чём писал поэт.

«Очень повезло с погодой. Псковичи очень приятные в общении, люди хорошие. Было видно, что им интересно, что они получили что-то новое. Михайловское и Псков вдохновили меня, и я завёл телеграм-канал со своими стихами», – отметил Алексей Лемаев.