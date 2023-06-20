Плюсские школьники отправились в лагерь «Курган Дружбы»

20:49, 20 июня 2023, ПАИ

Сегодня, 20 июня, участники отправились в военно-патриотический лагерь «Курган Дружбы», чтобы провести незабываемые каникулы и получить новые впечатления, сообщила газета «Плюсский край».

«Плюсский район представляет ученик 8-го «А» класса МБОУ «Плюсская СОШ» Иванов Илья, и надеемся, что это будет не только хорошим отдыхом для него, но и творческой подпиткой для дальнейших полезных дел», – поделилась руководитель Молодёжного центра Елена Николаева.