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Общество

Плюсские школьники отправились в лагерь «Курган Дружбы»

Сегодня, 20 июня, участники отправились в военно-патриотический лагерь «Курган Дружбы», чтобы провести незабываемые каникулы и получить новые впечатления, сообщила газета «Плюсский край».

«Плюсский район представляет ученик 8-го «А» класса МБОУ «Плюсская СОШ» Иванов Илья, и надеемся, что это будет не только хорошим отдыхом для него, но и творческой подпиткой для дальнейших полезных дел», – поделилась руководитель Молодёжного центра Елена Николаева.

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