Пенсионерка на велосипеде пострадала в результате ДТП в Великих Луках
В Великих Луках на улице Яна Арно произошло столкновение автомобиля Renault и 80-летний велосипедистки, сообщили в телеграм-канале «Псковская сводка».
В результате ДТП велосипедистка госпитализирована в медучреждение. По предварительным данным, она двигалась по тротуару.
На месте работают бригада скорой помощи, ПСО г. Великие Луки, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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