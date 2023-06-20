Пенсионерка на велосипеде пострадала в результате ДТП в Великих Луках

20:30, 20 июня 2023, ПАИ

В Великих Луках на улице Яна Арно произошло столкновение автомобиля Renault и 80-летний велосипедистки, сообщили в телеграм-канале «Псковская сводка».

В результате ДТП велосипедистка госпитализирована в медучреждение. По предварительным данным, она двигалась по тротуару.

На месте работают бригада скорой помощи, ПСО г. Великие Луки, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.