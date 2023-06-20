В состоянии Романа Костомарова есть положительная динамика
Роман Костомаров каждый день делает упражнения, в его состоянии есть положительная динамика. Об этом сообщил ТАСС.
13 июня бывшая партнёрша фигуриста, олимпийская чемпионка Татьяна Навка сообщила ТАСС, что Костомаров проходит реабилитацию после подготовительных мероприятий к протезированию, которое начнётся через две-три недели.
«Роман Костомаров каждый день занимается, делает по две тренировки. Готовится [к протезированию]. Он сильный, и я верю в то, что всё будет хорошо, даже не сомневаюсь. Динамика положительная, пусть идёт всё как идёт», — сказала Навка.
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20 июня 2023
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