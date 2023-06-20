В состоянии Романа Костомарова есть положительная динамика

21:03, 20 июня 2023, ПАИ

Роман Костомаров каждый день делает упражнения, в его состоянии есть положительная динамика. Об этом сообщил ТАСС.

13 июня бывшая партнёрша фигуриста, олимпийская чемпионка Татьяна Навка сообщила ТАСС, что Костомаров проходит реабилитацию после подготовительных мероприятий к протезированию, которое начнётся через две-три недели.

«Роман Костомаров каждый день занимается, делает по две тренировки. Готовится [к протезированию]. Он сильный, и я верю в то, что всё будет хорошо, даже не сомневаюсь. Динамика положительная, пусть идёт всё как идёт», — сказала Навка.