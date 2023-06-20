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Общество

Профилактику опасных заболеваний обсудили в правительстве Псковской области

Дополнительные меры профилактики опасных инфекционных заболеваний обсудили в правительстве Псковской области. Заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой состоялось во вторник, 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства региона

Речь зашла о мерах профилактики против целого ряда инфекционных заболеваний (чумы, а также инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, – кори, краснухи и эпидемического паротита). Руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко проинформировала, что за последние годы в регионе не было зарегистрировано случаев заболевания этими опасными инфекциями.

Первый вице-губернатор поблагодарила медиков региона за эффективную профилактическую работу. Вместе с тем она обратила внимание, что угроза растёт, ведь в ряде стран присутствуют очаги этих опасных заболеваний. «Мы должны работать на опережение, исключить все возможные риски и обеспечить полную безопасность для населения», — подчеркнула Вера Емельянова.

Основными мероприятиями по предотвращению завоза в регион чумы являются повышение настороженности медицинских работников, соблюдение требований санитарного законодательства на территории муниципальных образований. Главам муниципалитетов рекомендовано усилить контроль за санитарным состоянием территорий.

Иммунизация населения – основная мера профилактики кори, краснухи и эпидемического паротита. Главным врачам медицинских организаций рекомендовано принять меры к достижению и поддержанию регламентируемых (не менее 95 %) уровней охвата детей и взрослых профилактическими прививками.

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Профилактику опасных заболеваний обсудили в правительстве Псковской области
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