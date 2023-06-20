Минобороны поддержало обращение Михаила Ведерникова о модернизации военного госпиталя в Пскове

22:06, 20 июня 2023, ПАИ

20 июня в Псковской области с рабочим визитом находился заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном он проинспектировал возведённые военными строителями объекты и обсудил планы дальнейшего взаимодействия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, во время посещения филиала № 2 442-го военного клинического госпиталя в Пскове Михаил Ведерников и Тимур Иванов обсудили концепцию расширения медучреждения за счёт строительства нового корпуса и капитального ремонта уже существующего здания. Ранее губернатор обращался в Министерство обороны РФ с просьбой о ремонте госпиталя, потому как нынешнее состояние медучреждения не соответствует современным стандартам: здание площадью четыре тысячи квадратных метров капитально не ремонтировалось более 40 лет.

Новый корпус будет в два с лишним раза больше существующего — около девяти тысяч квадратных метров. Строительство начнётся в июле. После сдачи новых помещений медицинские службы переедут из старого здания, где также начнётся реконструкция. Все работы будут профинансированы из федерального бюджета. Итоговая вместимость военного госпиталя увеличится вдвое. «Будем всё приводить здесь к современному облику», — отметил заместитель министра Тимур Иванов.

Михаил Ведерников в свою очередь поблагодарил Министерство обороны за оперативность в решении назревшего вопроса и выразил готовность со стороны правительства области оказывать военным строителям всё необходимое содействие.

«Благодаря увеличенным площадям и современной технике улучшится уровень оказания медпомощи. Лечить и помогать в реабилитации медики смогут в том числе участникам специальной военной операции», — подчеркнул губернатор Михаил Ведерников.

Также Михаил Ведерников и Тимур Иванов посетили построенный при содействии Минобороны учебно-лабораторный корпус медицинского факультета Псковского государственного университета. Двухэтажное здание площадью более восьми тысяч квадратных метров возвели в кратчайшие сроки — за семь месяцев.

Корпус откроет двери для преподавателей и студентов в новом учебном году. В рамках профильного стратегического проекта программы «Приоритет-2030» здесь планируется подготовить 1,5 тысячи медицинских специалистов.

«Очень важно, что в кратчайшие сроки мы можем начать подготовку таких важных для нашей области медицинских кадров», — обратил внимание губернатор.

В продолжение визита в стенах учебно-лабораторного корпуса состоялась церемония награждения медицинских работников Псковской области по случаю профессионального праздника. Михаил Ведерников и Тимур Иванов вручили заслуженные награды гражданским и военным медицинским специалистам.

«Правительство Псковской области и Минобороны РФ уделяют особое внимание медицинским работникам и развитию системы здравоохранения региона. Мы находимся в новом учебно-лабораторном корпусе — он позволит готовить смену, чтобы вам было легче работать», — обратился к собравшимся губернатор.

Тимур Иванов поздравил медиков от имени Министерства обороны РФ. «Наше сотрудничество с Псковской областью началось несколько лет назад: в разгар пандемии COVID-19 по обращению губернатора Михаила Ведерникова и по поручению президента РФ мы построили три многопрофильных медцентра в Пскове и Великих Луках. Наше взаимодействие в сфере медицины продолжается. Благодарю вас за самоотверженный труд и вашу помощь. Новый корпус станет частью региональной системы здравоохранения, которая будет помогать в сохранении здоровья жителей Псковской области», — сказал он.

Медали Луки Крымского за заслуги в области здравоохранения, многолетний труд, а также за профессионализм в период распространения COVID-19 удостоены 23 медика. Ещё пяти специалистам вручены нагрудные знаки к присвоенному почётному знанию «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области». Несколько врачей и средний медперсонал получили почётные грамоты губернатора области и благодарственные письма правительства Псковской области. Ведомственными наградами были отмечены военные медики. В общей сложности в ходе торжественной церемонии награждено более 40 специалистов.