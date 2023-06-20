ВИДЕО. Комплексные занятия по самоподготовке в Пскове

23:34, 20 июня 2023, ПАИ

Комплексные занятия по самоподготовке проводят инструкторы Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания в Пскове, передаёт корреспондент «Первого Псковского».

Они лично отрабатывают практические навыки, в их числе разведку лесистой местности, обнаружение и уничтожение наблюдательного пункта противника, оказание медпомощи в боевых условиях.