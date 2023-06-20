ВИДЕО. Комплексные занятия по самоподготовке в Пскове
Комплексные занятия по самоподготовке проводят инструкторы Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания в Пскове, передаёт корреспондент «Первого Псковского».
Они лично отрабатывают практические навыки, в их числе разведку лесистой местности, обнаружение и уничтожение наблюдательного пункта противника, оказание медпомощи в боевых условиях.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
20 июня 2023
Минобороны поддержало обращение Михаила Ведерникова о модернизации военного госпиталя в Пскове