День кинологических подразделений МВД отмечают в России

08:14, 21 июня 2023, ПАИ

21 июня отмечается День кинологических подразделений МВД России, который многие собаководы считают своим «отраслевым праздником» и для краткости называют просто Днем кинолога, сообщает calend.ru.

В России практиковать службу собак в полиции начали с 1906 года по инициативе начальника Санкт-Петербургского сыскного отделения полиции В. И. Лебедева, а через 3 года в Москве широкую известность приобрела полицейская собака породы доберман-пинчер по кличке Треф, раскрывшая за свою жизнь более 1500 преступлений.

История же кинологических подразделений в структуре российских правоохранительных органов, как принято считать, началась 21 июня 1909 года, когда в Санкт-Петербурге был открыт первый в России питомник полицейских сыскных собак, на базе которого также была создана школа дрессировщиков. Впоследствии эта дата и стала основанием для учреждения сегодняшнего праздника.

Уже через три года полицейских сыскных собак стали использовать в расследовании преступлений более чем в 50 губерниях России. Тогда же открылся и первый питомник военно-полевых собак, на базе Измайловского гвардейского полка, где их готовили и использовали, в основном, для обеспечения связи и ведения разведки. В 1920-х годах в СССР создаются школы-питомники по подготовке специалистов-кинологов и собак для самых разных ведомств и структур: уголовного розыска, пограничных войск, наркомата путей сообщения, военизированной охраны и т.п.

Поставленная работа по развитию служебного собаководства в СССР позволила советским кинологам уже в первые дни Великой Отечественной войны активно включиться в боевые действия. На поле боя собаки порой были просто незаменимы — они отыскивали мины и противника, обеспечивали устойчивую связь и охрану войск, ходили в разведку, взрывали фашистские танки, обнаруживали и вывозили раненых, преследовали шпионов и диверсантов, перевозили грузы и т.д.

С помощью служебно–розыскных собак ежегодно в России раскрывается около 20 тысяч преступлений. За верность долгу многие собаки имеют награды. И не только. Например, в Новосибирске поставлен памятник служебной собаке, которая, будучи раненой, отменно проявила себя в контртеррористической операции в Чечне. В Волгограде установлен памятник собакам-подрывникам, а в Москве на Поклонной горе установлен памятник «Фронтовой собаке», есть памятники и в других российских городах.

22 мая 1911 года в бельгийском городе Тюэне была основана Международная федерация кинологов. Инициаторами создания стали Германия, Австро-Венгрия, Бельгия, Франция и Нидерланды. Есть сведения, что в то время и царская Россия в лице Императорского общества правильной охоты также принимала участие в международной кинологической интеграции. Однако, в связи с политической обстановкой Россия так и не вошла в состав учредителей, хотя тогда этот вопрос обсуждался.