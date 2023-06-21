Людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья

08:31, 21 июня 2023, ПАИ

В России запланировали ввести программу по субсидированию платы за аренду жилья для молодежи, то есть людям до 35 лет. Об этом «Известиям» сообщили в Минстрое.

Условием участия в программе станет обязательство параллельно копить средства на первоначальный взнос по ипотеке — для приобретения квартиры в новостройке, рассказал замглавы ведомства Никита Стасишин.

«По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя найм жилья — до момента накопления на первоначальный взнос», — рассказал он. Министерство разрабатывает меру совместно с «Дом.РФ» и Росмолодежью. Анонсировать подробности новой программы планируется в течение ближайших пары месяцев, сказал он.

«Предложенная комплексная программа позволит не только накопить в течение достаточно короткого периода (от 1,5 лет) на собственное жилье, но и дополнительно подготовит молодых граждан к надлежащему исполнению обязательств по будущему кредиту», отметили в Минстрое.

Помимо помощи молодым специалистам, инициатива будет содействовать развитию цивилизованного рынка арендного жилья в нашей стране, сделает его более прозрачным, полагает первый вице-президент GloraX Александр Андрианов.

«Это важная программа, которая, действительно, может оказать положительное влияние и на демографическую ситуацию, которая сейчас совсем не простая, и на повышение уровня жизни именно молодых специалистов», — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.