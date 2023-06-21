Новый автобус запустят к инфекционке и учебному корпусу медфакультета ПсковГУ

08:46, 21 июня 2023, ПАИ

На этой неделе в Пскове приступят к строительству дорожной инфраструктуры, прилегающей к новому учебно-лабораторному корпусу ПсковГУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Планируется построить более 800 метров дороги, тротуары, велодорожки, сделать освещение и автобусные остановки.

Новый учебно-лабораторный корпус медицинского факультета построен у Псковской инфекционной клинической больницы, поэтому добираться до лечебного учреждения станет проще.

«Благодаря поддержке губернатора области Михаила Ведерникова денежные средства на строительство дороги выделены из областного бюджета. Комитетом по транспорту и дорожному хозяйству области уже прорабатывается запуск автобуса по новому маршруту», - уточнил Борис Елкин.