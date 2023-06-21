Более 100 тысяч рублей заплатила за долги великолучанка ради продажи квартиры
Великолучанка оплатила задолженность по коммунальным платежам в размере 104 тысяч рублей, чтобы продать свою квартиру. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
В городском отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о взыскании с местной жительницы задолженности за коммунальные услуги.
В установленный законом срок должница не исполнила требования исполнительного документа.
В рамках этого процесса судебный пристав-исполнитель вынес постановления о принудительном взыскании денежных средств и доходов должника.
Кроме того, после обращения в регистрирующие органы судебный пристав выяснил, что у женщины есть право собственности на квартиру в Великих Луках. Судебный пристав наложил ограничение на регистрационные действия, что означало, что она не могла продавать или совершать другие действия с этой квартирой.
Вначале это ограничение не оказывало существенного влияния на должницу, пока она не решила продать свою недвижимость. Перспектива сорвать сделку по продаже квартиры заставила женщину прийти и полностью погасить задолженность. После этого судебный пристав снял ограничение на регистрационные действия.