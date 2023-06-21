Более 100 тысяч рублей заплатила за долги великолучанка ради продажи квартиры

12:17, 21 июня 2023, ПАИ

Великолучанка оплатила задолженность по коммунальным платежам в размере 104 тысяч рублей, чтобы продать свою квартиру. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В городском отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о взыскании с местной жительницы задолженности за коммунальные услуги.

В установленный законом срок должница не исполнила требования исполнительного документа.

В рамках этого процесса судебный пристав-исполнитель вынес постановления о принудительном взыскании денежных средств и доходов должника.

Кроме того, после обращения в регистрирующие органы судебный пристав выяснил, что у женщины есть право собственности на квартиру в Великих Луках. Судебный пристав наложил ограничение на регистрационные действия, что означало, что она не могла продавать или совершать другие действия с этой квартирой.

Вначале это ограничение не оказывало существенного влияния на должницу, пока она не решила продать свою недвижимость. Перспектива сорвать сделку по продаже квартиры заставила женщину прийти и полностью погасить задолженность. После этого судебный пристав снял ограничение на регистрационные действия.