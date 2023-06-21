Всех учеников начальных классов в России обеспечат горячим питанием с 1 сентября

09:43, 21 июня 2023, ПАИ

Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова провела расширенное заседание рабочей группы по организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся начальных классов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Как отметила Татьяна Голикова, по состоянию на 15 августа 2020 года Роспотребнадзором были признаны неготовыми к организации горячего питания 2 261 образовательная организация в 27 субъектах. В регионах проведена работа по созданию условий для организации питания в соответствии с требованиями санитарного законодательства, и на сегодняшний день все работы завершены.

«С 1 сентября 2023 года будет обеспечен 100-процентный охват учеников младших классов государственных и муниципальных школ бесплатным горячим питанием за счёт федерального бюджета – это 7,5 миллиона человек», – сказала Татьяна Голикова.

Отдельное внимание вице-премьер обратила на состояние материально-технической базы пищеблоков, которое должно соответствовать требованиям санитарного законодательства для организации горячего питания. Также Татьяна Голикова подчеркнула, что крайне важным остаётся вопрос качества питания, которое должно быть не только горячим, но и вкусным, полезным и разнообразным.

«Не должны и не будут снижаться требования к контролю за организацией питания и его качеством – не только со стороны контрольно-надзорных органов, но и со стороны родителей учащихся. Прошу и Минпросвещения России, и регионы внимательно относиться к жалобам родителей и оперативно на них реагировать, не давать ответ-отписку, а разбираться в каждом случае, максимально устраняя причины негативных оценок», – сказала вице-премьер.

По словам Татьяны Голиковой, с 2020 года Координационным центром при правительстве организован и ведётся мониторинг организации питания обучающихся в разрезе каждого региона, каждого муниципального образования, каждой школы. Все заинтересованные федеральные органы исполнительной власти имеют доступ к данным мониторинга. Кроме того, есть возможность проводить региональный анализ поступающих жалоб и обращений от родителей благодаря взаимодействию системы мониторинга с порталом государственных услуг.

«Анализ работы в регионах показывает, что без чёткого взаимодействия всех заинтересованных служб и ведомств на местах, системного мониторинга ситуации достичь хороших результатов невозможно», – отметила вице-премьер.

На сегодняшний день есть регионы, которые готовы делиться положительным опытом в организации питания обучающихся. Например, в Республике Башкортостан выстроена работа по питанию детей, требующих индивидуального подхода, и обеспечение таких детей специальным питанием составляет 100 %. Имеется лечебное меню по всем заболеваниям. Налажена межведомственная связь между Минздравом и Минобразования региона.

В завершение совещания Татьяна Голикова обратила внимание руководителей всех субъектов на необходимость держать на постоянном контроле вопрос организации школьного питания.

«Это не только залог здоровья наших детей, но и важнейшее условие их развития и эффективного обучения», – сказала вице-премьер.