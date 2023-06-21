Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Генерал-лейтенант рассказал о подвиге на СВО служебных собак из Пскова

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев рассказал о выполнении задач в ходе специальной военной операции кинологами и служебными собаками в составе подразделений Росгвардии из Псковской области, а также вручил им награды. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе специальной военной операции кинологи и служебные собаки Северо-Западного округа Росгвардии из всех регионов также показывают свой высокий профессионализм, обнаруживая схроны с оружием и боеприпасами, а также замаскированные фугасы, участвуя в поиске диверсионно-разведывательных групп. Так, бельгийская овчарка Жасмин из псковского ОМОН «Кром» нашла оружие, спрятанное в дровах в сарае, и таких примеров много. Многие кинологи награждены государственными наградами, а кинолог ОМОН «Скорпион» Росгвардии из Архангельской области - медалью «За отвагу». К сожалению, среди служебных собак в районах проведения СВО есть и потери: немецкая овчарка по кличке Илада из череповецкого подразделения Росгвардии погибла в ходе артиллерийского обстрела», - сказал генерал-лейтенант Алексей Воробьев.

«Кинологи и служебные собаки подразделений Северо-Западного округа Росгвардии ежедневно показывают высокую результативность, как в ходе мероприятий по обеспечению общественной безопасности, так и при охране важных государственных объектов. Нередко именно служебные собаки обнаруживают спрятанные преступниками оружие и боеприпасы. Так, в ходе обследования территории и объектов в Калининградской области минно-разыскная собака Гюнп ОМОН «Град» Росгвардии своим сигнальным поведением обозначила наличие взрывчатых веществ в подозрительном предмете, замаскированном среди бытового мусора, в результате обнаружена тротиловая шашка, а собака Грихем Базука обнаружила целый схрон взрывчатых веществ и боеприпасов, который предположительно принадлежал чёрным копателям. В Сыктывкаре минно-разыскная собака Кери в ходе обследования нежилого строения своим сигнальным поведением обозначила наличие взрывчатых веществ. В результате обнаружен ружейных порох», - отметил командующий Северо-Западным округом Росгвардии.

21 июня специалисты-кинологи Росгвардии отмечают профессиональный праздник.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 июня 2023

Назначен директор псковского филиала Российского общества «Знание»
21 июня 2023

Новая разметка появится на дорогах Псковской области
21 июня 2023

Григорий Стороненков станет гостем программы на «Серебряном дожде»
21 июня 2023

Псковский драмтеатр присоединится к проекту «Театральный абонемент»
21 июня 2023

Акция «Минута молчания» пройдёт в Псковской области 22 июня
21 июня 2023

Ирина Иванова стала гостьей программы на «Серебряном дожде». Главное
21 июня 2023

До 30 градусов прогреется воздух сегодня в Пскове
21 июня 2023

Барсики появятся на улицах Пскова в 2024 году

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...