Генерал-лейтенант рассказал о подвиге на СВО служебных собак из Пскова

10:17, 21 июня 2023, ПАИ

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев рассказал о выполнении задач в ходе специальной военной операции кинологами и служебными собаками в составе подразделений Росгвардии из Псковской области, а также вручил им награды. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе специальной военной операции кинологи и служебные собаки Северо-Западного округа Росгвардии из всех регионов также показывают свой высокий профессионализм, обнаруживая схроны с оружием и боеприпасами, а также замаскированные фугасы, участвуя в поиске диверсионно-разведывательных групп. Так, бельгийская овчарка Жасмин из псковского ОМОН «Кром» нашла оружие, спрятанное в дровах в сарае, и таких примеров много. Многие кинологи награждены государственными наградами, а кинолог ОМОН «Скорпион» Росгвардии из Архангельской области - медалью «За отвагу». К сожалению, среди служебных собак в районах проведения СВО есть и потери: немецкая овчарка по кличке Илада из череповецкого подразделения Росгвардии погибла в ходе артиллерийского обстрела», - сказал генерал-лейтенант Алексей Воробьев.

«Кинологи и служебные собаки подразделений Северо-Западного округа Росгвардии ежедневно показывают высокую результативность, как в ходе мероприятий по обеспечению общественной безопасности, так и при охране важных государственных объектов. Нередко именно служебные собаки обнаруживают спрятанные преступниками оружие и боеприпасы. Так, в ходе обследования территории и объектов в Калининградской области минно-разыскная собака Гюнп ОМОН «Град» Росгвардии своим сигнальным поведением обозначила наличие взрывчатых веществ в подозрительном предмете, замаскированном среди бытового мусора, в результате обнаружена тротиловая шашка, а собака Грихем Базука обнаружила целый схрон взрывчатых веществ и боеприпасов, который предположительно принадлежал чёрным копателям. В Сыктывкаре минно-разыскная собака Кери в ходе обследования нежилого строения своим сигнальным поведением обозначила наличие взрывчатых веществ. В результате обнаружен ружейных порох», - отметил командующий Северо-Западным округом Росгвардии.

21 июня специалисты-кинологи Росгвардии отмечают профессиональный праздник.