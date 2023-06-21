Псковский велоспортсмен прошёл во второй этап первенства в Петербурге

10:54, 21 июня 2023, ПАИ

Псковский спортсмен Павел Продченко прошёл во второй этап первенства Санкт-Петербурга по велосипедному спорту на шоссе, гонка критериум. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

«В соревнованиях приняли участие более 30 сильнейших велосипедистов Северо-Запада 2007-2008 годов рождения», – обратили внимание в администрации.

Под руководством преподавателя спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» Сергея Гусихина Павел Продченко успешно представил Псков на первом этапе турнира.

Второй этап соревнований состоится 24 июня.