Псковский велоспортсмен прошёл во второй этап первенства в Петербурге
Псковский спортсмен Павел Продченко прошёл во второй этап первенства Санкт-Петербурга по велосипедному спорту на шоссе, гонка критериум. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
«В соревнованиях приняли участие более 30 сильнейших велосипедистов Северо-Запада 2007-2008 годов рождения», – обратили внимание в администрации.
Под руководством преподавателя спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» Сергея Гусихина Павел Продченко успешно представил Псков на первом этапе турнира.
Второй этап соревнований состоится 24 июня.
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