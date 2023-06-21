Акция «Вспомним всех поимённо» пройдёт в Печорском районе 22 июня

13:17, 21 июня 2023, ПАИ

Памятный митинг «Вспомним всех поимённо» пройдёт в Печорском районе 22 июня, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Памятное мероприятие пройдёт на братском захоронении у мемориального комплекса «Скорбящая мать» в четверг в 12:00.

В рамках мероприятия состоится лития об упокоении по погибшим в Великой Отечественной войне, памятный митинг. Также Печорский район присоединится к общероссийской минуте молчания.

Напомним, 22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз. Её авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы. День начала Великой Отечественной войны включён в перечень памятных дат как День памяти и скорби.

В этот день народы России скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили свою страну или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.