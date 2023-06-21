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Происшествия

Псковичку будут судить за серию краж из магазина

Прокуратура Пскова утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении женщины, совершившей серию краж в одном из магазинов города. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Следствие установило, что с марта по апрель 2023 года жительница Пскова совершила серию краж в одном из магазинов города. Женщина заходила в магазин, набирала продуктов, которые складывала в имеющийся при себе пакет, и покидала магазин без оплаты товаров. Всего она совершила семь эпизодов краж с общим ущербом на сумму более 25 тысяч рублей.

Теперь ей грозит наказание за совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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