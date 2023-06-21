Грант до 250 тысяч рублей могут выиграть псковские организации на реализацию соцпроектов

13:54, 21 июня 2023, ПАИ

Грант до 250 тысяч рублей могут выиграть псковские организации на реализацию социальных проектов. С 13 июня по 13 июля будет проходить приём конкурсных заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий из бюджета Пскова на реализацию социальных проектов в городе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Грант могут получить проекты, которые направлены на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста, социальную адаптацию инвалидов и их семей, охрану окружающей среды и защиту животных, а также оказание помощи беженцам и вынужденным переселенцам.

Режим работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00. В пятницу с 9:00 до 17:00. Перерыв на обеденное время с 13:00 до 14:00.

Телефоны: 29-10-69, 29-10-67, электронная почта: oppr@pskovadmin.ru.

С подробной информацией и условиями участия в конкурсе можно ознакомиться по ссылке.