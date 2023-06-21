Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Грант до 250 тысяч рублей могут выиграть псковские организации на реализацию соцпроектов

Грант до 250 тысяч рублей могут выиграть псковские организации на реализацию социальных проектов. С 13 июня по 13 июля будет проходить приём конкурсных заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий из бюджета Пскова на реализацию социальных проектов в городе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Грант могут получить проекты, которые направлены на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста, социальную адаптацию инвалидов и их семей, охрану окружающей среды и защиту животных, а также оказание помощи беженцам и вынужденным переселенцам.

Режим работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00. В пятницу с 9:00 до 17:00. Перерыв на обеденное время с 13:00 до 14:00.

Телефоны: 29-10-69, 29-10-67, электронная почта: oppr@pskovadmin.ru.

С подробной информацией и условиями участия в конкурсе можно ознакомиться по ссылке

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 июня 2023

Более 150 псковичей обучаются в мастерских для инвалидов
21 июня 2023

«Лесные гости»: фотографиями медвежьих следов делятся жители Усвятского района
21 июня 2023

Европейские косули попали в фотоловушку Полистовского заповедника
21 июня 2023

Полусферы устанавливают на площади перед псковским аэропортом
21 июня 2023

Фонтан на площади Калинина в Великих Луках временно не будет работать
21 июня 2023

Путин поручил рассмотреть вопрос об ответственности за поджог леса и травы
21 июня 2023

Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Псковской области 22 июня
21 июня 2023

Назначен директор псковского филиала Российского общества «Знание»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...