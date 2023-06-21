В Великих Луках ограничат движение транспорта на улице Вокзальной

13:37, 21 июня 2023, ПАИ

Движение автотранспорта по улице Вокзальной ограничат в Великих Луках 26, 27 и 28 июня, сообщает портал Luki-News со ссылкой на районную администрацию.

С 9:00 до 23:00 26 июня и с 9:00 27 июня до 23:00 28 июня ограничат движение автотранспорта на участке автомобильной дороги от улицы Дружбы до улицы Гражданской. Перекрытие движения связано с проведением работ по ремонту инженерных коммуникаций на улице Вокзальной.

Объезд будет осуществляться по улицам Гражданской, Пескарёва, Гоголя, Дружбы.