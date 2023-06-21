Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Псковской области 22 июня
Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Псковской области днём 22 июня, сообщает Псковский гидрометцентр. Прогноз погоды опубликован на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.
В четверг на территории региона ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Температура по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +25 до +30.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе местами порывистый. Атмосферное давление низкое.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
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