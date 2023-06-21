Назначен директор псковского филиала Российского общества «Знание»

11:36, 21 июня 2023, ПАИ

В Псковской области назначен директор филиала Российского общества «Знание». Им стала Елена Печерская. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Ранее Елена Печерская занимала должность руководителя центра языковой подготовки в Псковском государственном университете с совмещением должности начальника подготовительного отделения ПсковГУ.

Российское общество «Знание» осуществляет просветительскую работу в регионах, направленную на популяризацию науки, воспитание патриотизма в подрастающем поколении, пропаганду здорового образа жизни, сохранение исторических и природных памятников, укрепление межнационального единства, борьбу с лженаукой и фальсификацией истории.