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Общество

Назначен директор псковского филиала Российского общества «Знание»

В Псковской области назначен директор филиала Российского общества «Знание». Им стала Елена Печерская. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Фото: комитет по образованию Псковской области

Ранее Елена Печерская занимала должность руководителя центра языковой подготовки в Псковском государственном университете с совмещением должности начальника подготовительного отделения ПсковГУ.

Российское общество «Знание» осуществляет просветительскую работу в регионах, направленную на популяризацию науки, воспитание патриотизма в подрастающем поколении, пропаганду здорового образа жизни, сохранение исторических и природных памятников, укрепление межнационального единства, борьбу с лженаукой и фальсификацией истории.

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