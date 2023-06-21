Более 150 псковичей обучаются в мастерских для инвалидов

14:48, 21 июня 2023, ПАИ

156 человек обучаются в производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца в Пскове. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в организации.

Учреждение помогает инвалидам в социальной и трудовой реабилитации. Мастерские включают в себя несколько отделений: тренировочное, швейное, прачечное, картонажное, а также отделения растениеводства и деревообработки.

Для того чтобы попасть в учреждение, необходимо признать гражданина «нуждающимся в социальном обслуживании». После этого с полученными на руки заключениями и документами необходимо записаться по телефону 8 (8112) 74-80-74 для последующей встречи с целью подачи заявления и подписания договора с учреждением.

Кроме того, организация оказывает помощь в трудоустройстве инвалидов.