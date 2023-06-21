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Псковичей приглашают отправиться на учёбу в военные институты войск национальной гвардии

Управление Росгвардии по Псковской области проводит отбор кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего образования войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Военные институты Росгвардии осуществляют подготовку офицеров с военно-специальным образованием для замещения офицерских должностей тактического звена и структур военно-политической работы в войсках национальной гвардии Российской Федерации с присвоением воинского звания «лейтенант». Срок обучения 5 лет.

Прием в военные институты Росгвардии проводится на конкурсной основе по результатам профессионального отбора, обусловленного поступлением обучающихся на федеральную государственную военную службу по контракту.

В качестве кандидатов рассматриваются граждане Российской Федерации мужского пола, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование, из числа граждан, не проходивших военную службу, — в возрасте от 16 до 22 лет; граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, — до достижения ими возраста 24 года; военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, — до достижения ими возраста 27 лет.

Отбор проходит в Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Санкт-Петербургский ордена Жукова военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации и Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах образовательных учреждений, а также в региональном Управлении Росгвардии по телефону: 73-43-13.

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